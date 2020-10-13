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O hayvanlar, Başkan Arıkan’ın talimatıyla koruma altına alındı

DUYARLI VATANDAŞIN ÇAĞRISININ ARDINDAN KARLIOVA İLÇESİNDE AŞÇI ENGİN DEĞİRMENCİ İLE İLETİŞİME GEÇEN BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANI ERDAL ARIKAN, SOKAK HAYVANLARININ BELEDİYE BARINAĞINA ALDIRDI.

BİNGÖL 13.10.2020, 16:19
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O hayvanlar, Başkan Arıkan’ın talimatıyla koruma altına alındı

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sokak hayvanlarını besleyen aşçının talebine kayıtsız kalmadı, hayvanları belediyenin barınağında koruma altına aldırdı.

Karlıova ilçesinde lokantada aşçı olan Engin Değirmenci (32), çöp konteynırları ve sokaklarda bulduğu yavru kedi ve köpeklere sahip çıkmış ve lokantanın arkasında beslemeye başlamıştı. Sürekli işte olduğu için hayvanlara fazla zaman ayıramayan sadece yemeklerini verebilen Değirmenci, havalar soğumasından dolayı, aralarında hasta olan hayvanların da barınaklara alınarak hem tedavilerinin yapılmasını hem de koruma altında tutulmasını istedi.

Duyarlı vatandaşın çağrısının ardından Karlıova ilçesinde aşçı Engin Değirmenci ile iletişime geçen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sokak hayvanlarının belediye barınağına aldırdı.

Başkan Arıkan’ın duruma kayıtsız kalmamasından ötürü teşekkür eden Değirmenci, sokak hayvanlarının ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınarak barınağa götürüldüğü aktardı.

Değirmenci, “ Bingöl Belediye Başkanımız sokak hayvanları için duyarsız kalmadı ve onlara sahip çıktı. Kendisine ve hayvanlarına bakımını üstlenen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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