Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yıl sonu sergisi
BİNGÖL GENÇ İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT MURAT YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN VE TASARLANAN ÜRÜNLER YILSONU SERGİSİNDE BEĞENİYE SUNULDU.
Bingöl’ün Genç ilçesinde bulunan Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan ve tasarlanan ürünler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.
Genç ilçesinde bulunan Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yapılan giyimden elektroniğe, akıllı ev otomasyonundan bilgisayar programlamasına kadar bir çok ürün yıl sonu sergisinde katılımcıların beğenisine sunuldu. İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu tarafından açılan sergide çocuk ve yetişkin giyimi, park sensörü, akıllı ev otomasyonu, bilgisayar programlaması, bellek ekran kartı, fan soğutucu, hard disk, bios pili, CD room, klavye, mause gibi bir çok ürün sergilendi. Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu tek tek stantları gezerek öğrencilerin yaptıkları ürünler hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, ’’Muhteşem teknoloji çalışmalarını gördüm. Bu kısıtlı imkanlarla bunları başarmaları gerçekten muhteşem. Öğrencilerim ile gurur duyuyorum” dedi.