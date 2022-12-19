Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde su kuyusuna düşüp mahsur kalan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bir evinde bahçesindeki su kuyusundan köpek sesleri geldi. Çocuklar sesin olduğu yöne doğru gidince, su kuyusunda mahsur kalan köpeği gördü. Haber verilmesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri, kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.

Yavru köpek kurtarıldıktan sonra tekrar doğaya salındı.