Köy okulundaki çocuklara palyaço sürprizi

Bingöl’de Gençlik Merkezindeki gönüllüler, Kumgeçit Köyü İlkokuluna giderek çocuklara palyaço sürprizi yaptı.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi, çocuklara yönelik etkinliklerine devam ediyor. Merkeze bağlı Kumgeçit Köyü İlkokuluna giden gönüllü gençler, palyaço kıyafetleri giyerek çocuklara sürpriz yaptı. Palyaçoları karşısında gören öğrenciler hem şaşırdı hem de sevindi.

Gönüllü gençler, okulun bahçesinde çocukların yüzlerini boyayıp halaylar çekerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Söz konusu etkinliklere devam edeceklerini ve bütün köy okullarındaki çocuklara benzeri sürprizler yapacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde görevli Vedat Avar, ’’Kumgeçit köyündeki okulda çocuklarıyla etkinlik yaptık. Onların gönüllerinde bir sevinç, mutluluk, tebessüm bırakmak için, onlarla paylaşma duygusunu, ileride yapabileceklerini göstermek, özgüvenlerini daha da pekiştirmek adına buradayız. Üniversite gönüllü kulübümüzün gençleri buradalar. Burada çocuk oyunları oynadılar, gönüllülük kulübünün gençlerinin topladığı kalem setlerini verdik, çocuklara ikramlarda bulunduk. Bundan sonra da bazı etkinliklerimiz devam edecek. Mümkün olduğu kadar bütün köy okullarını, bütün çocuklara ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Palyaçolarla çok mutlu bir gün geçirdiğini kaydeden öğrencilerden Esra Kayaokay ise ’’Palyaçolar geldi, bizler sürpriz yaptılar çok sevindim. Umarım bir daha gelirler. Sürpriz yaptılar ve çok güzeldi. Halaylar çektik, yüzümüzü boyadılar” şeklinde konuştu.

Çocuklar, gönüllü gençlere köylerine geldiklerini için teşekkür etti.