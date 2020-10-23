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Koray Şahin, Solhan Spor’da

KORAY ŞAHİN

BİNGÖL 23.10.2020, 17:11
Koray Şahin, Solhan Spor’da

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor’da, orta oyuncu Koray Şahin’i kadrosuna kattı.

Yeni sezona transferleri tamamlamadan başlayan AXA Sigorta Efeler Ligi’nin yeni ekibi Solhan Spor, Sorgun Belediyespor ile yollarını ayıran orta oyuncu Koray Şahin ile anlaştı.

Transfer sezonunun devam ettiği sürece eksik buldukları bölgelere transfer yapacaklarını aktaran Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, “Yeni sezona başlarken bazı mevkilerde eksiğimiz vardı. Transfer süreci henüz tamamlanmadığı için bizimde sporcu arayışlarımız devam ediyordu. Sorgun Belediyespor takımı ile yollarını ayıran Koray Şahin ile anlaştık. Sporcumuz bugün itibari ile takımla beraber çalışmalara başladı. Takımımızda tespit edilen pozitif test sonuçları nedeniyle 5 haftalık maç eksiğiyle bu hafta yeni hocamız ve yeni sporcumuzun katkılarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden bir aksaklığın olmamasını dileyerek kalan maçlarımızı yapmak istiyoruz. Sezonun kalan süresini bütün takımların sağlıklı bir şekilde geçirmesini diliyor, başarılar diliyorum" dedi.

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