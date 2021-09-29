Kaymakam Kaya, yaşlı ve engellileri unutmadı

Bingöl’de Kardeşlik Yılı Projesi kapsamında Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçedeki yaşlı ve engellileri ziyaret etti.

Bingöl Valiliği tarafından ilan edilen “2021 Bingöl Kardeşlik Yılı” Projesi kapsamında çeşitli programlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Programlar kapsamında Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, ilçede ikamet eden yaşlı ve engellileri ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Ziyaretinden yaşlı ile engelli vatandaşlarla uzun süre sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Kaymakam Kaya, ziyaretlerin devam edeceğini aktardı.