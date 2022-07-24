banner528

banner549

banner547

Son Dakika
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu

Kaymakam Kaya, Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya geldi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, yaz Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

BİNGÖL 24.07.2022, 10:32
Kaymakam Kaya, Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya geldi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, yaz Kur’an kursundaki çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti. Kaymakam Kaya, Yeni Cami, Eski Cami ve Kürdan Mahallesindeki kurslarda çocuklarla bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

Kur’an kursları hakkında imam hatiplerden bilgi alan ve bir süre camide ders dinleyen Kaymakam Kaya, daha sonra kursa katılan çocuklara ikramlarda bulundu.

Yorumlar (0)
28°
açık