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Kaymakam Kaptanoğlu, yol çalışmalarını inceledi

Bingöl Genç ilçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

BİNGÖL 29.07.2022, 11:31
Kaymakam Kaptanoğlu, yol çalışmalarını inceledi

Bingöl Genç ilçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Genç ilçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Ardıçdibi, Dereköy, Şehittepe ve Balgöze grup yolundaki bakım ve onarım işlerini yerinde inceleyen Kaptanoğlu, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kaptanoğlu’na, İlçe Özel İdare Müdürü Muhyettin Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhammet Deniz ve İl Özel İdaresi Mühendisi Erhan Kayaokay eşlik etti.

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