Kaymakam Kaptanoğlu, yaşlıların taleplerini dinledi

Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, kentteki yaşlıları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Yenişehir ve Kültür Mahallesi’nde hane ziyaretleri çerçevesinde yaşlı vatandaşlarla görüştü. Hane sakinleri ile sohbet eden Kaymakam Kaptanoğlu, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Kapanoğlu, ’’Hane ziyaretlerimiz çerçevesinde, ilçemizde ikamet eden kıymetli büyüklerimizi ziyaret ettik. Bilgi ve tecrübeleriyle bir hazine, geçmişten geleceğe köprü olan tüm büyüklerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

Yapılan ziyaretlere Yazı İşleri Müdürü Hatice Göktaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Nurullah Gönen eşlik etti.