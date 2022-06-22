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Kaymakam Kaptanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl’ün Genç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, halk toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

BİNGÖL 22.06.2022, 13:12
Kaymakam Kaptanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl’ün Genç ilçesinde Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, halk toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, haziran ayı Halk Toplantısını ilçeye bağlı Üçgül köyünde gerçekleştirdi. Toplantıda köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Kaptanoğlu, taleplerin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Kaptanoğlu, halk toplantılarının periyodik olarak devam edeceğini de bildirdi.

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