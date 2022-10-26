Kaymakam Kaptanoğlu, engelli ve yaşlıların taleplerini dinledi

Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, kent merkezindeki yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Genç Kaymakamı Kaptanoğlu, aylık hane ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Kültür Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi’ndeki haneleri ziyaret eden Kaymakam Kaptanoğlu, yaşlı ile engelli vatandaşların taleplerini dinledi. Söz konusu taleplerin kısa sürede çözüleceğini belirten Kaymakam Kaptanoğlu, hane sakinleriyle de sohbet etti.

Kaymakam Kaptanoğlu’nun ziyaretlerine Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Hasanoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Nurullah Gönen eşlik etti.