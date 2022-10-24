Kaymakam İrdelp, Vatan Tepe üs bölgesinde incelemelerde bulundu

Bingöl’ün Yayladere İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Vatan Tepe üs bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yayladere Kaymakamı İrdelp, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Vatan Tepe üs bölgesini ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi. Kaymakam İrdelp, “Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güvenliğini için gece gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden askerlerimizin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Kaymakam İrdelp, askerlere görevinde başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.