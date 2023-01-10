Kaymakam Gürses, vatandaşlarla ile bir araya geldi

Bingöl’ün Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçe merkezini gezip vatandaşlarla bir araya geldi.

Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun ile birlikte ilçe merkezini gezdi. Çay ocağını ziyaret ederek soba başında oturup çay içen Kaymakam Gürses, vatandaşlarla sohbet etti. Gürses ve beraberindekiler daha sonra Arıca Mahallesi’nde bir aileye taziye ziyaretinde bulundu.