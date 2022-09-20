Kaymakam Gürses vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, Arıca Mahallesi ile Elmadüzü, Doğankaya ve Erbaşlar köylerini ziyaret ederek köylerin ihtiyaçlarını belirleyip yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Burak Bozkurt Gürses merkez Arıca Mahallesi ile Elmadüzü, Doğankaya ve Erbaşlar köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği köyleri sokak sokak gezen Kaymakam Gürses vatandaşlarla sohbet ederken, muhtarlar ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Gelen talepleri not alarak eksiklerin giderilmesi için talimat veren Kaymakam Gürses, Elmadüzü İlkokulu ile Doğankaya İlkokulunu da ziyaret edip öğretmenlerden okulları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Gürses’e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer, Tabur Komutanı Ceyhun Çınar ve İlçe Emniyet Amir V. Hüseyin Gökhan Koyun eşlik etti.