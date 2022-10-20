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Kaymakam Gürses, öğrencilerle bir araya geldi
Bingöl’ün Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, öğrencilerle bir araya geldi.
BİNGÖL 20.10.2022, 10:32
Bingöl’ün Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, öğrencilerle bir araya geldi.
Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emra Ecin, ilçedeki Adaklı Anaokulunu ve Adaklı İmam-Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Gürses, anaokulunda ki minik öğrencilerle tek tek tanışarak çeşitli hediyeler verdi. Adaklı İmam-Hatip Ortaokulunda ise sınıfları gezen Gürses, öğrencilerle uzun süre sohbet etti.
Son olarak idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Gürsel, okul hakkında bilgiler aldı.