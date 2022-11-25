Kaymakam Gürses, öğrencilerle bir araya geldi

Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek sırası ve sonrasında öğrenciler sohbet eden Gürses, pansiyon imkanları ve yemeklerden memnun olup olmadıklarını sordu. Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kaymakam Gürses, tüm öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerken gelen talepleri not alarak en kısa zamanda eksikliklerin giderileceği sözünü verdi.

Kaymakam Gürses’e, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer, İlçe Emniyet Amir V. Hüseyin Gökhan Koyun ve kurum amirleri eşlik etti.