Kaymakam Gürses, öğrencilerle bir araya geldi

Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Şehit Hikmet Saydan İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçedeki okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bulduğu her fırsatta okullara giden Kaymakam Gürses bu kez Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezen Gürses, öğrenciler ve okul idarecileri ile sohbet edip talepleri dinledi. İdarecilerden okul hakkında bilgi alan Gürses, yaklaşan kış öncesi eksikliklerin varsa giderilmesi talimatını verdi.