Kaymakam Gürses, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Arıca Mahallesi, Yeldeğirmeni Köyü ve Karaçubuk İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret ettiği yerlerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Gürses, talepleri dinledi. Vatandaşların bahçesinden domates ve salatalık toplayan Gürses, Yusuf Harputi Türbesi ile tarihi kiliseyi ziyaret ederek bilgi aldı.

Gürses daha sonra Karaçubuk İlköğretim Okulu’na geçti. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen beraber ders dinleyen Kaymakam Gürses, öğretmenlerden okul hakkında bilgi aldı.