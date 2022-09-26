Kaymakam Gürses köy köy gezip vatandaşların sorunları dinledi

Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, hafta sonu mesaisinde Doğankaya, Aktaş ve Çevreli köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyip vatandaşlarla sohbet etti.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, hafta sonu mesaisinde Çevreli köyüne bağlı mezralarda yapımı devam eden afet konutlarını yerinde incelerken, köy muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Aktaş köyüne taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Gürses, cenaze sahiplerine başsağlığı diledikten sonra aynı köyde bulunan şehit ailesini de ziyaret etti.

Kaymakam Gürses’e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer, Tabur Komutanı Ceyhun Çınar ve İlçe Emniyet Amir V. Hüseyin Gökhan Koyun eşlik etti.