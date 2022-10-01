Kaymakam Başar, şehit yakınları ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi

Bingöl’ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, ilçede bulunan şehit yakınları ve ihtiyaç sahibi ailelere bir araya geldi.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, kent genelinde bulunan şehit yakınları, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ailelerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Başer, talepleri dinledi. Başar gelen talepleri not alarak alırken şehit ailelerine de plaket takdim etti.