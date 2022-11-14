Kaymakam Başar, öğrencilerle bir araya geldi

Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş ile birlikte Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Başar, kütüphane sorumlusu Alican Sağış’tan kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgi aldı. Başar vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesi gerektiğini isterken kütüphanede çalışan öğrenciler ile de sohbet ederek talepleri dinledi.