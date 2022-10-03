Kaymakam Başar, jandarma ile bir araya geldi

Bingöl’ün Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, görevli personeller ile tanıştı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş’ten kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Başar, jandarma personelleri ile uzun süre sohbet etti.