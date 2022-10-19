Kaymakam Başar esnafla bir araya geldi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, kentte esnafla bir araya geldi.

Kaymakam Başar, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek kendileriyle sohbet etti. Ziyaretinde esnafın beklentilerini dinleyip çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Başar kahvehanede oturup vatandaşlar ile birlikte çay içti. Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Başar’a teşekkür etti.