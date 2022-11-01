Kaymakam Başar askerden dönen genç için verilen mevlit yemeğine katıldı

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, askerden gelen genç için verilen mevlit yemeğine katıldı.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş ve daire amirleri Kürdan Mahallesi’nde mevlit yemeğine katıldı. Doğan Adağa’nın oğlu Doğukan Adağa’nın askerden dönüşü için verdiği mevlit yemeğine katılan protokol, yemek sonrası vatandaşlar ile sohbet edip ilçede yapılan ve yapımı devam eden projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.