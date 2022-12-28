Kaymakam Başar, “Amacımız öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek sahibi olmalarıdır”

Öğrencilerle bir araya gelen Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, “Amacımız öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek sahibi olmalarıdır. Öğrencilerimizin istek ve taleplerini dinledik” dedi.

Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, periyodik olarak okul ve öğrenci pansiyonları ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede, ilçedeki Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) pansiyonunu ziyaret eden Kaymakam Başar, öğrencilerle bir araya gelerek akşam yemeği yedi.

Her fırsatta öğrencilerini ziyaret edip taleplerini dinlemek istediğini aktaran Kaymakam Başar, “Öğrencilerle bir arada olmaktan mutluyuz. Amacımız öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek sahibi olmalarıdır. Öğrencilerimizin istek ve taleplerini dinledik. Zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Sınavlarda başarılı olmaları ve iyi bir üniversite kazanmaları bizim için çok önemlidir. Eğitim ve öğretimin önemli. Pansiyondaki imkanlar güzel. Derslerinize daha çok vakit ayırmalısınız, sosyal medya kullanımını azaltmalı, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalısınız. Bizler her zaman sizin destekçiniz olacağız” diye konuştu.