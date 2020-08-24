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Kayıp altınları bulan vatandaştan örnek davranış
BİNGÖL’DE BİR VATANDAŞ BULDUĞU ALTINLARI SAHİBİNE TESLİM EDEREK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ.
BİNGÖL 24.08.2020, 18:37
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Bingöl’de bir vatandaş bulduğu altınları Zabıta aracılığıyla sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.
Edinilen bilgiye göre, Kerim Alabaş, 2 tam, 1’er yarım ve çeyrek altınını bozdurmak için kuyumcuya giderken kaybetti. Aramasına rağmen altınlarını bulamayan Alabaş, belediyeye giderek anons yaptırdı. O sırada Cumhuriyet Mahallesinde altınları bulan Fehmi Atan, anonsu duyup belediyeye giderek altınları zabıtaya teslim etti.Altınlarını zabıtadan alan ve büyük bir mutluluk yaşana Alabaş ise, örnek bir davranış gösteren Atan’a teşekkür etti.
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