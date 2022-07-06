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Karlıova’daki sağlık evi yenilendi

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyü sağlık evi yenilendi.

BİNGÖL 06.07.2022, 13:38
Karlıova’daki sağlık evi yenilendi

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nce, Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyü sağlık evi yenilendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerdeki köylerde bulunan sağlık evlerinin bakım ve onarımları devam ediyor. Bu çerçevede, Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köylündeki sağlık evi yenilendi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince Karlıova Bahçe Köyü Sağlık Evi yenilendi. Sağlık evinin iç ve dış sıva ve boyası ile binanın muhtelif yerlerinde onarımlar yapıldı. Sağlık dvi yeni haliyle hizmete sunuldu” denildi.

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