Karlıova’da polisler şehit ailelerini ziyaret etti

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki görevli polis memurları, şehit ailelerini ziyaret etti.

Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan polis haftası nedeniyle, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü bir çalışma yaptı. İlçede görevli polis memurları, şehit ailelerini ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden polisler, kolluk kuvvetleri olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.