Karlıova’da kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar üstünde yiyecek arayan tilki görüntülendi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Karlıova ilçesinde yaban hayvanları çoğu zaman yiyecek bulmakta zorluk yaşıyor. İlçe kırsalı da karla tamamen beyaza bürünürken, kar üstünde bir tilki yiyecek ararken görüntülendi. Kısa bir süre etrafta dolanan tilki, daha sonra gözden kayboldu.