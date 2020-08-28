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Karlıova’da kan bağışı kampanyası
BİNGÖL’ÜN KARLIOVA İLÇE KAYMAKAMI SEDAT ÖZDEMİR, KIZILAY’A KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.
BİNGÖL 28.08.2020, 13:08
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasında, Kaymakam Sedat Özdemir’de bağışçı oldu.
Türk Kızılay’ının Kan Bağış Tırı, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kurularak kan bağışı kampanyası başlattı. Kan bağışı kampanyası kapsamında vatandaşlar ilk günden ilgi gösterdi. Kaymamak Sedat Özdemir’de kan vererek, herkese bağışçı olma konusunda çağrıda bulundu.
Kan vermenin hayat kurtardığını anımsatan Kaymakam Sedat Özdemir,"Tüm vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı olmalı. Verdiğimiz kan sayesinde hiç tanımadığımızın insanların hayatlarına dokunabiliriz. Hayat kurtarmak adına 15 dakikamızı ayırarak başkasına yardımcı olabiliriz. Unutmayalım ki bu kan bir gün bize veya sevdiklerimize de lazım olabilir”dedi.
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