Karlıova kırsalına 550 kilo yem bırakıldı

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Karlıova ilçesi kırsalına 550 kilo yem bıraktı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, vatandaşlar kadar yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı ilçe kırsalına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince 550 kilo yem bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının bölgede devam edeceği bildirildi.