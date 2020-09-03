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Karlıova Belediyesi’ne iş makinesi takviyesi
BİNGÖL’DE KIŞ MEVSİMİN YAKLAŞIK 6 AY SÜRDÜĞÜ KARLIOVA’DA, BELEDİYE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA DA KULLANILACAK BİR ADET KEPÇE ALDI.
BİNGÖL 03.09.2020, 15:27
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Bingöl Karlıova Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinesi kazandırdı.
Kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden olan Karlıova ilçesinde belediye kış hazırlığına şimdiden başladı.Belediye Başkanı Veysi Bingöl, belediyenin araç parkına kışın karla mücadelede, yazın ise diğer işlerde kullanılmak üzere yeni bir iş makinesinin alımını sağlayarak araç filosunu güçlendirdi. Başkan Bingöl, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir ile birlikte aracı teslim aldı.
Korona virüs tedbirlerine göre aracı teslim alan Başkan Veysi Bingöl, “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir iş makinasını daha ilçemize kazandırdık"dedi.
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