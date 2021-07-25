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Karlıova Belediye Başkanı Covid-19’a yakalandı

Bingöl’ün Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl’ün korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

BİNGÖL 25.07.2021, 13:49
Karlıova Belediye Başkanı Covid-19’a yakalandı
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Bingöl’ün Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl’ün korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rahatsızlanan Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl hastaneye başvurdu. Burada Başkan Bingöl’ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Bingöl’ün tedavisinin evde sürdüğü öğrenilirken, Başkan Veysi Bingöl’ün testinin pozitif çıktığını duyan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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