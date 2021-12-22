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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma ekiplerince 30 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
BİNGÖL 22.12.2021, 11:49
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma ekiplerince 30 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yedisu trafik ekipleri, Yatılı Bölge Okulunda yaşları 11-14 arasında değişen 30 öğrenciye trafik konusunda eğitim verdi. Eğitim sonrası çocuklara jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.
Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.