Jandarmadan down sendromlu Ensar’a sürpriz

Bingöl’de jandarma ekipleri, down sendromlu Esnar Keleşoğlu’na sürpriz yaparak pasta kesti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Genç ilçesi kırsalında ikamet eden down sendromlu Ensar Keleşoğlu’ nu ziyaret etti. Jandarma ekipleriyle keyifli zaman geçiren Ensar’a pasta sürprizi yapıldı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Ensar, Jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Ensar’ a jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler verildi.

Keleşoğlu ailesi, oğullarına 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında sevinç yaşatan jandarma ekiplerine teşekkür etti.