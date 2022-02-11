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Jandarma sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Bingöl’de jandarma komutanlığı personelleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
BİNGÖL 11.02.2022, 15:27
Bingöl’de jandarma komutanlığı personelleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında kış mevsimi dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik çalışma yaptı.
Çeşitli mamaları belirli noktalara bırakan jandarma personeli, bazı sokak hayvanlarını da elleriyle besledi.