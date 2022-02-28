Jandarma, kayak merkezinde KADES’i tanıttı

Bingöl’de Jandarma ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi’nde vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Merkez Dikme Köyündeki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezinde, vatandaşlara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kolluğun Sorumlulukları ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) Uygulamasını tanıttı.

Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmeler yaptı.