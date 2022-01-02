Jandarma hem çocukları hem de hastaları ziyaret etti

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel, hem engelli çocukları hem de hastanelerde yatan hastaları ziyaret ederek sohbet etti, hediyeler verdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, yeni yıl programları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında merkezde bulunan bir rehabilitasyon merkezini ziyaret eden personel, engelli çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret eden personel, geçmiş olsun dileklerini sunarak hastalarla sohbet etti.