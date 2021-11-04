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Jandarma Bölge Komutanı Alkan, Vali Ekinci’yi ziyaret etti
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.
BİNGÖL 04.11.2021, 16:59
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.
Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Valilik makamında Tuğgeneral Alkan ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Alkan’a teşekkür etti.