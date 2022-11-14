İl Milli Eğitim Müdürü Yücel, öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, bursluluk sınavını kazanan öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul ziyaretleri çerçevesinde Adaklı İlçe Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etmiş ve okulda gönüllü öğretmenler tarafından 10 öğrenciyi Bursluluk Sınavına hazırladığına şahit olmuştu. 10 öğrenciden 9’unun sınavı başarıyla geçtiği bilgisini alan Yücel öğretmenlerinin emeklerini boşa çıkarmayarak sınavı kazanan öğrencileri ve onları sınava hazırlayan öğretmenleri makamında kabul ederek tebrik etti.

Öğretmenlere hitaben konuşan Yücel, “Değerli öğretmen arkadaşlar kimsenin sizden böyle bir talebi olmadığı halde gönüllü olarak bir araya gelerek yaptığınız bu örneklik oluşturmakla beraber aynı zamanda rol ve model olmalıdır. Öğretmenliğin ne denli kutsal ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu gösterdiniz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz gayret ve başarılı çalışmalardan dolayı sizi tebrik ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.