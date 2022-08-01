İl Milli Eğitim Müdürü, Genç’teki çalışmaları inceledi

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Genç ilçesinde yapımı devam liseler ile öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Genç ilçesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı, sahada incelemelerde bulundu.

Yücel, yapımı devam eden ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacak olan Saadet Özge Anaokulu, Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile öğretmenevinde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinleyen Yücel, “Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir” dedi.