İhtiyaç sahiplerinin temizliği ve iftarı ’Vefa’ ekibinden

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca sürdürülen ’Vefa’ Projesiyle, ilçedeki ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı ailelerin temizliği ile iftar yemeği görevli personel tarafından hazırlanıyor.

Karlıova Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürlüğünce sürdürülen Vefa Projesi, Ramazan ayında da devam ediyor. İlçe merkezinde ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı ailelerin yardımına, Vefa Projesinde görevli kadınlar koşuyor. Yaklaşık 200 ailenin temizliğini yapan Vefa ekibi, Ramazan ayında da temizlikten sonra ailelerin iftar yemeğini hazırlıyor. 11 kişilik ekiple günde 4 aileye personeller, evdeki çocuklarla da yakından ilgileniyor.

’’Onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz’’

Vefa ekibinde görevli Naciye Gürel, projeyle aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmadıklarını söyledi. Gürel, ’’Kaymakamlığımız tarafından bize verilen şuan da 200 hanemiz var. Yaşlı ve engelli, temizlik ihtiyaçlarını yapamayan ailelerin evine gidiyoruz. Temizlik yapıyoruz, nevresim, çarşafları götürüp yıkıyoruz, ertesi günü getirip seriyoruz. Ramazan ayı boyunca da yaşlı ve engelli hastalarımız var onlara yemek yapıyoruz, iftar hazırlıyoruz. Çocukları var banyolarını yapıyoruz. Soba olduğu zaman da, sobayı temizleyip tekrar kuruyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kaymakamlığa ve SYDV Vefa ekibine teşekkür eden Emine Bozkurt, “Allah devletimizden razı olsun. Gelip bize yemek hazırladılar, bizim evleri temizlediler” diye konuştu.