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İHA muhabiri Çiftçi’nin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bingöl muhabirlerinden Muhammed Ali Çiftçi, Feyruz Özdemir ile dünyaevine girdi.

BİNGÖL 03.09.2022, 12:20
İHA muhabiri Çiftçi’nin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bingöl muhabirlerinden Muhammed Ali Çiftçi, Feyruz Özdemir ile dünyaevine girdi.

İHA Bingöl muhabirlerinden Muhammed Ali Çiftçi, düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını Feyruz Özdemir ile birleştirdi. Solhan ilçesi Elit düğün salonunda gerçekleşen törene, Bingöl il protokolü, Solhan ilçe protokolü, Çiftçi ve Özdemir’in aileleri, yakınları, davetliler, İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürü Aydın Yorat, mesai arkadaşları ile çok sayıda meslektaşları katıldı. Halayların çekildiği ve yoğun katılımın olduğu düğün törenine çeşitli programları nedeniyle katılamayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Milletvekili Feyzi Berdibek ile çok sayıda konuk mesaj göndererek genç çifti tebrik etti.

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