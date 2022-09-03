Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz”
İHA muhabiri Çiftçi’nin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı (İHA) Bingöl muhabirlerinden Muhammed Ali Çiftçi, Feyruz Özdemir ile dünyaevine girdi.
BİNGÖL 03.09.2022, 12:20
İhlas Haber Ajansı (İHA) Bingöl muhabirlerinden Muhammed Ali Çiftçi, Feyruz Özdemir ile dünyaevine girdi.
İHA Bingöl muhabirlerinden Muhammed Ali Çiftçi, düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını Feyruz Özdemir ile birleştirdi. Solhan ilçesi Elit düğün salonunda gerçekleşen törene, Bingöl il protokolü, Solhan ilçe protokolü, Çiftçi ve Özdemir’in aileleri, yakınları, davetliler, İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürü Aydın Yorat, mesai arkadaşları ile çok sayıda meslektaşları katıldı. Halayların çekildiği ve yoğun katılımın olduğu düğün törenine çeşitli programları nedeniyle katılamayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Milletvekili Feyzi Berdibek ile çok sayıda konuk mesaj göndererek genç çifti tebrik etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yunanistan ne kadar inkar ederse etsin, ellerimizdeki deliller ki bunların bir kısmını gösterdik; çok açık bir şekilde terör örgütünün bir kampı olduğunu ve terörist faaliyetlerinin merkezi haline geldiğ
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü