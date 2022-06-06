Gönüllüler çevre temizliği yaptı

Bingöl’de Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ndeki gönüller, çevre temizliği yaptı.

Bingöl’de Dünya Çevre Günü çerçevesinde, İl Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, gönüller çevre temizliği yaptı.

İl Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Temiz bir çevre, geleceğe bırakılacak en güzel mirastır. Gönüllülerimiz ile Şeyh Ahmed Mesire alanında çevre temizliği yaptık” denildi.