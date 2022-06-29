Gönüllü öğretmenler, öğrencileri sınava hazırlıyor

Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki gönüllü öğretmenler, öğrencileri bursluluk sınavına hazırlıyor.

Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulundaki öğretmenler, bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere gönüllü olarak ders vermeye başladı. Öğretmenlerin bu çalışmasından dolayı memnun olan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Adaklı ilçesini ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Yücel, öğretmenlere teşekkür etti. Yücel, ’’Değerli öğretmen arkadaşlar kimsenin sizden böyle bir talebi olmadığı halde gönüllü olarak bir araya gelerek yaptığınız bu örneklik oluşturmakla beraber aynı zamanda rol ve model olmalıdır. Öğretmenliğin ne denli kutsal ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu gösteren siz değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, göstermiş olduğunuz gayret ve başarılı çalışmalardan dolayı sizi tebrik ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum’’ dedi.