Genç’te yerli ve milli radar ilk kez kullanıldı

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen lazer tabanlı mobil hız tespit sistemi Medar MTS, Bingöl’ün Genç ilçesinde ilk kez kullanılmaya başlandı.

Genç İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Genç İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen lazer tabanlı mobil hız tespit sistemi Medar MTS’yi Genç-Bingöl karayolunda ilk kez kullandı. Milli radar ile aynı anda 4 şeritteki onlarca aracın eş zamanlı takip edilebildiği bildirildi.

Yerli radarın mevcut radarlara göre önemli avantajlarının bulunduğuna işaret eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Eski radarlarımız, hız ihlali yapan bir aracı ve hızını tespit ederken, bu radarımız 4 şeritli bir yolda onlarca aracın ihlalini aynı anda tespit edebilecek. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen lazer tabanlı mobil hız tespit sistemi Medar ile karlı ve yağmurlu havalarda rahatlıkla denetim yapılabilecek. Gece hız denetimi yapmak için ayrı bir ekipmana ihtiyacımız yok artık. Yeni radarımızın sürücülerimizin yakalanma duygusunu en üst düzeyde tutup hız limitlerine uymalarını, böylelikle kazaların azalmasını umuyoruz" dedi.