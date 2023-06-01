Genç’te vatandaşlara kene ile mücadele eğitimi verildi

Bingöl’ün Genç İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ilçede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına yönelik köy ve okullarda vatandaşlar ile bir araya gelerek bilgilendirme yaptı.

Genç İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri havaların ısınması ile birlikte muhtemel bir kene ısırması vakasına karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Köyleri gezen Halk Sağlığı ekipleri muhtemel bir kene vakasında ne yapılması gerektiği hususunda bilgilendirmeler yaparken okulları ziyaret ederek öğrencilere de sinevizyon eşliğinde eğitim veriyor. Genç’te Şehit Hakan Kültür Merkezinde de vatandaşlara yönelik verilen seminerde olası bir kene vakası ile karşılaşmaları durumunda ne yapılması gerektiği anlatıldı. Uzmanlar muhtemel bir kene vakası ile karşılaşıldığında hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarılması gerektiğini, ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı belirtildi.

Uzmanlar, vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan kenelerin kesinlikle çıplak el ile öldürülmemesi ve patlatılmaması gerektiğini, üzerine kolonya, gaz yağı gibi maddelerin de dökülmemesi gerektiğini belirtti.