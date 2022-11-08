Genç’te öğrenciler sabah namazında buluştu

Bingöl’ün Genç ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, sabah namazında buluştu. Namaz sonrası öğrencilere çorba ikramı yapıldı.

Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, geleneksel hale getirdikleri ‘Sabah Namazında Buluşalım’ etkinliğini sürdürdü. Okulun uygulama camisi olan Merkez Yeni Camide etkinlik gerçekleştiren okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle birlikte sabah namazı kıldı.

Sabah namazında öğrencilere namazın cemaatle kılınması konusunda bilgilendirmeler yapılırken, hem cami cemaatine hem de öğrencilere çorba ikramı yapıldı.

Etkinliğin periyodik olarak süreceği de bildirildi.