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Genç’te köy yollarının yapımı sürüyor
Bingöl’ün Genç ilçesindeki köy yollarının yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.
BİNGÖL 22.07.2022, 13:40
Bingöl’ün Genç ilçesindeki köy yollarının yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.
Genç Kaymakamlığı koordinesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılarak yapım çalışmasına başlanan Yağızca, Kepçeli ve Bayırlı Köyleri Grup yolunda çalışmalar sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde köy yollarında serpme ve sıkıştırma işlemleri ekiplerce devam ediyor. Köy yollarının kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağı bildirildi.