Genç’te kasım ayı halk toplantısı yapıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde kasım ayı halk toplantısı, Bahçebaşı köyü Oluklu mezrasında yapıldı.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında, kasım ayı halk toplantısı , Bahçebaşı köyü Oluklu mezrasında gerçekleştirildi. Mezradaki vatandaşları ziyaret eden ve ardından talepleri dinleyen Kaymakam Kaptanoğlu, isteklerin not alınarak takibinin yapılacağını bildirdi. Kaymakam

Kaptanoğlu, ’’Her ay bir köyümüzde halk toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili kurumlarca takibini de yapıyoruz. Her zaman da vatandaşımızın taleplerine yanıt vereceğiz, onların yanında olacağız’’ dedi.

Kasım ayı halk toplantısına İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Balcı ve daire amirleri de katıldı.